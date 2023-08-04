С начала года в районах края провели 28 «Дней здоровья» Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День здоровья» проведут в Кореновском районе Кубани 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Профилактическую акцию организуют в центральной районной больницы в Кореновске.

Участникам акции измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят состояние сердца, проведут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови. Кроме того, все желающие смогут сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию.

Пациентов в том числе проконсультируют врачи разных специализаций.

«С начала 2023 года в муниципалитетах провели 28 «Дней здоровья». В них приняли более 105 тыс. человек», – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.