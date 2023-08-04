Краснодарский край передал лекарства и медоборудование в Херсонскую область

Необходимые медикаменты доставили в Геническ Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министерство здравоохранения Кубани передало лекарства и медоборудование в Херсонскую область. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Медикаменты доставили в Геническ.

Геническая районная больница получила лабораторное оборудование и необходимые расходные материалы.

«Гуманитарную помощь для подшефной нашему региону Херсонской области медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Краснодарского края, направляют на постоянной основе», – отметили в пресс-службе администрации региона.

В Херсонскую область, в частности, привозят продовольствие, лекарства, медицинские изделия, средства личной гигиены, одежду и оборудование.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Краснодарский край восстанавливает больницу и три школы в Херсонской области. Учреждения находятся в Геническе и поселке Новотроицкое.