В Краснодаре отметили 50-летний юбилей стратегического предприятия

Краснодарский приборный завод отметил полувековой юбилей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский приборный завод «Каскад» отметил пятидесятилетний юбилей. Предприятие является ведущий разработчиком и производителем аппаратуры систем передачи информации и связи, а также телекоммуникационных комплексов специального назначения. Часть продукции не имеет аналогов в мире. С важной датой коллектив компании поздравил вице-губернатор региона Александр Руппель.

«Ваше уникальное стратегически важное производство, с богатой историей и традициями – это гордость промышленности Краснодарского края. Сохраняя устойчивое развитие, предприятие обеспечивает технологическую независимость страны. Несомненно, в основе всех достижений завода – труд большого и слаженного коллектива. Благодарю вас за профессионализм, самоотдачу, верность избранному делу и готовность трудиться на благо Родины», –зачитал Александр Руппель приветственный адрес главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Благодарности губернатора за профессионализм и значительный вклад в развитие региона получили пять сотрудников предприятия. Более 20 рабочих были отмечены наградами Заксобрания региона.