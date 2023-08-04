На Кубани в 2023 году 18 казачьих проектов получат 12 млн рублей на реализацию

Проектная мастерская Кубанского казачьего войска также ведет активную работу по участию в конкурсах. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В конкурсе грантов губернатора Кубани в 2023 году победили 18 казачьих проектов. Он получат 12 млн рублей на реализацию. Всего же на финансирование свои программ рассчитывали 48 казачьих обществ региона.

«С начала года казачьи общества подали на конкурс 48 заявок, 18 проектов получили финансирование в 12 миллионов рублей. Проектная мастерская Кубанского казачьего войска также ведет активную работу по участию в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив. Были направлены 80 проектов, из них 15 были признаны лучшими и получили 9,1 миллиона рублей», - рассказал вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Благодаря грантовой поддержке в культурно-досуговом центре хутора Зубов открылся новый тренажерный зал. В станице Юго-Северной Тихорецкого района реализован проект «Гуляем – играем в станице». А в Краснодаре откроются курсы операторов беспилотных летательных аппаратов. Всего же в Краснодарском крае с начала 2023 года казачьи общества на реализацию инициатив получили более 21 миллиона рублей.