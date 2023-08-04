Общеобразовательные школы обеспечивают государственными символами РФ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В школах Кубани обновляют комплекты государственной символики. Новые стенды с гербами, гимнами, портретами и краткой федеральной, краевой и муниципальных историй уже появились в 275 общеобразовательных учреждениях.

«В следующем году ими обеспечат еще 528 образовательных организаций региона. Средства на эти цели выделят из федерального и краевого бюджетов», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В будущем учебном году продолжится традиция проводить школьные линейки перед начало уроков. Ученики торжественно выносят и поднимают российский флаг, во время церемонии звучат гимны России и Краснодарского края.