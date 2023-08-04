Сотрудник администрации Краснодарского края уволен за валютные махинации

Российские госслужащие могут инвестировать лишь в отечественные облигации. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае сотрудника департамента информационной политики региона поймали на игре на фондовом рынке. Мужчина несколько лет покупал и продавал ценные бумаги иностранных компаний. При этом чиновник знал, что ему как госслужащему запрещены вложения в иностранные финансовые инструменты.

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 года гражданский служащий с целью извлечения прибыли совершал операции по приобретению и отчуждению ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Российской Федерации и иностранными структурами», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После представления прокуратуры государственный служащий был уволен в связи с работы в связи с утратой доверия