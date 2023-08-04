В Сочи иностранцы украли у приятеля 680 тысяч рублей

Мужчины избили приятеля и угрожали убить его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи будут судить трех жителей Таджикистана, которых обвиняют в разбойном нападении на знакомого. Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, трое мужчин в возрасте 19, 20 и 26 лет пригласили в гости 41-летнего соотечественника.

«Для этого они заранее арендовали жилье, куда под предлогом совместного времяпровождения пригласили своего знакомого соотечественника. Затем с они его избили, связали и угрожая пистолетом «Макарова» и охотничьим ножом похитили у пострадавшего свыше 680 тыс. рублей и паспорт гражданина Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчин обвиняют сразу в нескольких тяжелых преступлениях: в разбое, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в незаконном лишении свободы, не связанного с его похищением, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и похищение у гражданина паспорта. Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении разбойного нападения мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.