Врачи поликлиники Краснодара в 2023 году почти 5 тысяч раз выезжали к пациентам

Автопарки поликлиник пополнились новыми машинами. Фото: t.me/minzdrav_kubani

Специалисты краснодарской поликлиники №8 с начала 2023 года совершили почти 5 тысяч выездов к пациентам. Такая мобильность у медиков благодаря пополнению автопарка. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» медучреждение получило два новых автомобиля «Лада Гранта». Машины предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Наш город стремительно развивается, привлекателен для переезда граждан из других регионов. С увеличением городского населения, увеличивается и число обращений за неотложной медицинской помощью особенно в летний период. Поэтому новые машины стали для нас отличными помощниками. Только за июль месяц было совершено порядка 670 выездов, 255 из которых к детям, а с начала года наши специалисты выезжали почти 5 тысяч раз», - рассказала главврач ГП №8 Николай Галивец.

В рамках программы по модернизации все лечебные учреждения региона приводятся к единому стилю оформления. Навигационные системы, вывески, автомобили и униформа сотрудников выполнены в единой цветовой гамме и имеют единые символы.