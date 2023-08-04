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НовостиПроисшествия4 августа 2023 18:01

В Адыгее рецидивист пойдет под суд за попытку убить друга

Жителя Адыгеи обвиняют в попытке зарезать друга во время распития спиртных напитков
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина был заключен под стражу на время следствия.

Мужчина был заключен под стражу на время следствия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неоднократно судимый 44-летний житель Адыгеи снова сядет на скамью подсудимых. Мужчину обвиняют в попытке зарезать собутыльника. Как рассказали в прокуратуре Гиагинского района, в январе 2023 года приятели распивали спиртные напитки. Во врем застолья между обвиняемым и пострадавшим возник конфликт.

«Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил знакомого кухонным ножом в грудь. Однако он не смог довести преступление до конца, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении жителя станицы Дондуковской было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Прокуратура Гиагинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу