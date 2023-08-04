В Краснодаре улица Чапаева на время выходных станет сценой для уличных артистов

Центр Краснодара на выходные станет площадкой для артистов. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре с пешеходной с вечера пятницы до ночи воскресенья улица Чапаева будет закрыта для автомобилистов. Центр города станет пешеходным. На улице установят сцены для выступлений артистов – поэтов и битбоксеров.

«Мы начали получать заявки от жителей города с просьбой дать возможность продемонстрировать свои таланты на краснодарском Арбате. Мы поддерживаем любую инициативу и даем шанс заявить о себе. Например, в эту субботу будут выступать битбоксеры», — рассказал глава управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

В эту субботу со сцены прозвучит творчество поэтического клуба «Птицы». Участники коллектива представят коллаборацию стихов и музыки. Выступить на краснодарском Арбате может любой желающий. Для этого нужно будет заполнить анкету и ждать звонка от организаторов.