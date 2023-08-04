Ярмарка вакансий для школьных столовых пройдет в Краснодаре

Ярмарка вакансий — это реальная возможность для всех, кто ищет новую работу. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 10 августа пройдет ярмарка вакансий в сфере школьного питания. На бирже труда будет представлено более 200 мест от поваров до грузчиков для школьных столовых.

«Ярмарка вакансий является современной и эффективной площадкой для жизненных перемен и постановки новых целей, предлагая широкий спектр вакансий различных сфер деятельности для всех желающих, в том числе для новых жителей кубанской столицы. Уверен, что будет много людей, кто захочет связать свою жизнь со сферой школьного питания. Потому что правильное школьное питание — залог крепкого здоровья», — сообщил глава департамента образования Александр Звягинцев.

Мероприятие пройдет в бизнес-центре по улице Петра Метальникова, 42. Организовывает ярмарку новое предприятие «Школьное питание». Автономная некоммерческая организация была создана весной 2023 года по решению Гордумы Краснодара. Компания займется обеспечением горячим и дополнительным питанием школьников Краснодара.