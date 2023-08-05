Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 4:54

Что произошло за ночь 5 августа в Краснодарском крае

В Краснодаре врачи помогли пациенту с большой опухолью в грудной клетке
Светлана ОВДЕЙ
Операция прошла успешно Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы №1

Операция прошла успешно Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы №1

В Краснодаре улица Чапаева на время выходных станет сценой для уличных артистов. Ее сделают пешеходной с пятницы 20:00 до конца воскресенья.

В Краснодаре врачи помогли пациенту с гигантским новообразование в грудной клетке. Хирурги удалили большую опухоль у 69-летнего пациента.

Анапу и Геленджик свяжет морская «Комета» с 5 августа. Продажа билетов стартовала в кассах морского порта Анапы, центрального причала Геленджика, на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении.

В Сочи усилили периметр безопасности морпорта. На курорте увеличат количество камер и проследят за причалами.