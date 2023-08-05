Что произошло за ночь 5 августа в Краснодарском крае

Операция прошла успешно Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы №1

В Краснодаре улица Чапаева на время выходных станет сценой для уличных артистов. Ее сделают пешеходной с пятницы 20:00 до конца воскресенья.

В Краснодаре врачи помогли пациенту с гигантским новообразование в грудной клетке. Хирурги удалили большую опухоль у 69-летнего пациента.

Анапу и Геленджик свяжет морская «Комета» с 5 августа. Продажа билетов стартовала в кассах морского порта Анапы, центрального причала Геленджика, на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении.

В Сочи усилили периметр безопасности морпорта. На курорте увеличат количество камер и проследят за причалами.