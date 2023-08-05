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НовостиПроисшествия5 августа 2023 5:20

В Краснодаре остановились трамваи №6, 11 и 21 из-за ДТП

Составы временно направили от ЮМР на улицу Славянскую
Светлана ОВДЕЙ
Авария произошла на пересечении улиц Каляева и Калинина Фото: пресс-служба МУП «КТТУ»

Авария произошла на пересечении улиц Каляева и Калинина Фото: пресс-служба МУП «КТТУ»

В Краснодаре временно остановились трамваи №6, 11 и 21 из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Авария произошла утром 5 августа на пересечении улиц Каляева и Калинина. Из-за столкновения движение трамваев закрыли в Юбилейный микрорайон и в обратном направлении.

«Вагоны временно направлены от ЮМР на ул. Славянскую», – уточнили в МУП «КТТУ».

Пассажиров и водителей просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.