В Краснодаре 5 августа открылись шесть ярмарок выходного дня Фото: krd.ru

В Краснодаре 5 августа открылись шесть ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Торговые площадки работают с 8:00 до 15:00.

Покупателям предлагают арбузы и дыни, инжир, виноград, алычу и сливу. Кроме того, на ярмарках выходного дня можно купить картофель, садовые яблоки, фрукты, различные сладости, хлебобулочные и мясные изделия.

Торговые площадки работают по улицам:

Ярмарки работают с 8:00 до 15:00 по адресам:

– им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

– ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

– ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

– ул. Одесская (вблизи дома № 48);

– ул. Восточно-Кругликовская, 26;

– ул. Западный Обход, 34.

«Организаторы каждой ярмарки обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли участниками ярмарки», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.