В Краснодаре 5 августа открылись шесть ярмарок выходного дня Фото: krd.ru
В Краснодаре 5 августа открылись шесть ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Торговые площадки работают с 8:00 до 15:00.
Покупателям предлагают арбузы и дыни, инжир, виноград, алычу и сливу. Кроме того, на ярмарках выходного дня можно купить картофель, садовые яблоки, фрукты, различные сладости, хлебобулочные и мясные изделия.
Торговые площадки работают по улицам:
Ярмарки работают с 8:00 до 15:00 по адресам:
– им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);
– ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
– ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
– ул. Одесская (вблизи дома № 48);
– ул. Восточно-Кругликовская, 26;
– ул. Западный Обход, 34.
«Организаторы каждой ярмарки обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли участниками ярмарки», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.