Прицеп перевернулся на проезжей части Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

В Абинском районе Кубани перевернулся прицеп грузовика с зерном. ДТП произошло утром 5 августа около 05:30 между станицей Холмской и поселком Ахтырским.

Предварительно установлено, что у зерновоза во время движения отцепился и опрокинулся прицеп. В настоящее время движение на данном участке восстановлено», – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Движение восстановили Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.