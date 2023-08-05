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НовостиПроисшествия5 августа 2023 7:47

В Абинском районе Кубани перевернулся прицеп грузовика с зерном

Зерно рассыпалось по проезжей части
Светлана ОВДЕЙ
Прицеп перевернулся на проезжей части

Прицеп перевернулся на проезжей части

Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

В Абинском районе Кубани перевернулся прицеп грузовика с зерном. ДТП произошло утром 5 августа около 05:30 между станицей Холмской и поселком Ахтырским.

Предварительно установлено, что у зерновоза во время движения отцепился и опрокинулся прицеп. В настоящее время движение на данном участке восстановлено», – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Движение восстановили

Движение восстановили

Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.