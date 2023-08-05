На пасеке обнаружили сгоревшую сторожку и останки мужчины Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пасечник сгорел заживо в подожженной сторожке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемого в убийстве сторожа задержали.

Трагедия произошла вечером 31 июля в лесополосе Калниболотского сельского поселения Новопокровского района. 56-летний мужчина в июне устроился сторожем. В день убийства он поссорился с 58-летним совладельцем пасеки. После конфликта мужчина ушел.

«После этого подозреваемый решил сжечь сторожку, для чего вернулся назад, облил бензином деревянную конструкцию, в которой находился потерпевший, и поджег её. Убедившись, что сторожка загорелась, злоумышленник ушел к себе домой», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером 1 августа на пасеке обнаружили сгоревшую сторожку и останки мужчины. На место вызвали правоохранителей.

«При оперативной поддержке сотрудников полиции в короткие сроки удалось установить причастность к совершенному преступлению жителя Тихорецкого района», – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время он заключен под стражу. Назначены судебные экспертизы.

«В ходе следствия будет дана оценка действиям подозреваемого в части уничтожения чужого имущества путем поджога», – добавили в ведомстве.