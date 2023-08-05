В Тимашевске 34-летний мужчина утонул в реке

Отдыхающие прибежали на крики о помощи и вытащили мужчину из воды Фото: пресс-служба Тимашевского АСО

На Кубани 34-летний мужчина утонул в реке. Трагедия произошла в ночь на 5 августа в Тимашевске.

Известно, что парень и девушка отдыхали на городском пляже. Молодые люди выпили, после чего пошли купаться в реке. Пара прыгала в воду с пирса. Но в какой-то момент мужчина начал захлебываться и тонуть.

Девушка начала звать на помощь. На крики откликнулись другие отдыхающие, которые прибежали к месту происшествия. Очевидцы бросились в воду и вытащили мужчину без сознания. Тем временем к ним прибежали спасатели.

Пострадавшему мужчине начали оказывать первую помощь до приезда скорой.

«По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть», – сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.

Как рассказала девушка утонувшего мужчины, в тот вечер на пляже он сделал ей предложение.