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НовостиОбщество5 августа 2023 9:21

Кубанских предпринимателей наградили за поддержку бойцов в зоне СВО

Награды вручили Наталье Гаряевой и Вадиму Мотовилову из станицы Полтавской
Светлана ОВДЕЙ
Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов из станицы Полтавской награждены за помощь бойцам в зоне СВО Фото: Наталья Гаряева

Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов из станицы Полтавской награждены за помощь бойцам в зоне СВО Фото: Наталья Гаряева

Кубанские предприниматели получили награды за поддержку бойцов в зоне СВО. Их вручили Наталье Гаряевой и Вадиму Мотовилову из станицы Полтавской Красноармейского района.

Награды от главного управления военно-политического управления минобороны России предпринимателям вручили за оказанную поддержку участникам СВО. Вадим Мотовилов и Наталья Гаряева с начала спецоперации не раз помогали бойцам с ремонтом военной техники, передавали необходимое оборудование и автодетали, пишет «Юг Times».

В том числе Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов по задаче министерства обороны РФ провели в Ростовской области и на Кубани мероприятия «Таланты Великой России Лучшим Войнам Мира». Коллектив побывал в пяти госпиталях и выступил перед бойцами, которые были ранены в зоне СВО.

Кубанские предприниматели отметили, что продолжат помогать бойцам до завершения СВО.