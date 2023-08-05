На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 178 машин Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоит 178 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Автомобили ожидают очередь на накопительной парковке в поселке Ильич. В том числе на стоянке находятся одна легковушка и три автобуса. Помощь водителям оказывают два волонтера.

«За сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 283 машины. В основном грузовые – 247, а также 35 автобусов. Паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» переправили через пролив 1306 пассажиров», – уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.