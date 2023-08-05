Памятник туристке в Приморско-Ахтарске Фото: t.me/max_bondofficial

Памятник туристке установили в Приморско-Ахтарске. Скульптура, посвященная туристам, появилась на городской набережной.

Автором образа курортницы стал Георгий Ткемаладзе. Теперь набережную Приморско-Ахтарска украшает скульптура стройной девушки с чемоданом, которая смотрит в морскую даль.

«Приморско-Ахтарск - уникальная природная туристическая территория края, со своими особенностями и преимуществами. Символом этого мы решили сделать скульптуру курортницы, которая приехала к нам на отдых и наслаждается нашим солнцем, морем и бризом на городской набережной», – написал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко в своем telegram-канале.

Скульптура находится на городской набережной Фото: t.me/max_bondofficial

По словам главы муниципалитета, такие объекты создают неповторимый облик курорта.

«Они становятся новыми достопримечательностями и частью нашей истории», – добавил Максим Бондаренко.