Новопокровский район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани рассказал о достопримечательностях Новопокровского района. Глава региона продолжает цикл #МаршрутыКубани в соцсетях.

Станица Новопокровская считается одной из старейших линейных станиц региона. В первой трети XIX века сюда прибывали переселенцы из Воронежской, Курской и Харьковской губерний.

Кировский став находится в двух километрах к югу от станицы. Вдоль берега реки здесь более 50 лет назад выдали лиственные и хвойные деревья. В для отдыхающих оборудовали пирс для купания и беседки. В окрестностях станицы Новопокровской есть много мест для охоты, рыбалки и семейного отдыха на природе – Казенный и Белый сад, «Бомбей». В этой местности водятся пятнистые олени, дикие кабаны, лоси, зайцы и лисы.

А в центре станицы Новопокровской находится историко-литературный музей. Здесь провел детство автор романов «Кочубей» и «Над Кубанью», писатель Аркадий Первенцев. А в 1903 году побывал Владимир Маяковский.

Мемориальный комплекс и Аллея Славы создан в память о 1307 новопокровцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. На аллее воинской славы установили бюсты уроженцев муниципалитета – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Кордон – казачий сторожевой пост на высоком берегу реки Ея. В этой местности растут ковыль, горицвет, овсяница, чабрец, мышиный горошек, маки и дикий чеснок. А крутой спуск к реке раскрывает красоту степи края.

В войсковом саду станицы Калниболотской ранее проводили сборы молодых казаков и обучали их боевым искусствам. В настоящее время здесь находится детский лагерь «Чайка». В пяти километрах от станицы находится природный заповедник «Федоренковы бугры». На склонах местности произрастают ковыль, чабрец, степной ирис.

Свято – Покровский храм возвели в станице Новоивановской накануне Первой мировой войны. В 1929 году он перестал действовать. В начале 2000-х местный храм отреставрировали.

«Новопокровский район находится на степной равнине на северо-востоке нашего края. Там много живописных и уникальных природных мест. Более 1,5 тысячи га занимают леса, а причудливые изгибы рек хорошо подходят для охоты и рыбалки», – отметил глава региона.