Спасатели и полицейские вовремя вытащили женщину на берег Фото из архива КП

В Новороссийске женщина едва не утонула в море. Пострадавшую вовремя вытащили на берег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло днем 4 августа на центральном пляже. По словам очевидцев, пьяная женщина зашла в море. В какой-то момент отдыхающая начала тонуть.

«На место прибыл пеший патруль ППС. Вместе с сотрудниками службы спасения сержант полиции Владислав Капланян и младший сержант полиции Владимир Элизбарян, прикомандированные из ОВД Отрадненского района, вытащили женщину из воды», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На берегу пострадавшей оказали первую помощь. После этого женщину передали прибывшим медикам.