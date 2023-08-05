В Сириусе откроют летний кинотеатр 11 августа Фото: sirius-ft.ru/

В Сириусе откроют летний кинотеатр. Фильмы под открытым небом начнут показывать в Спортивном парке 11 августа.

Летний кинотеатр вмещает 700 зрителей. Фильмы будут показывать на экране размером 10 на 6 метров. Кроме того, на новой площадке планируют проводить фестивали художественного и документального кино о достижениях в науке и технологиях, искусстве и спорте.

В первый вечер зрители посмотрят кино «Белый снег» о легендарной лыжнице, трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе.

«На показе будет сама Елена Вяльбе и сценарист Марат Ким. Показ фильма станет частью недельного тематического кинопроекта «Герои спорта — Герои страны», рассказывающего о лучших спортсменах России и их достижениях», – рассказали в пресс-службе федеральной территории «Сириус».

Начало показа 11 августа запланировано на 19:45. Перед просмотром, в 19:30, пройдет праздничное открытие кинотеатра.

Уточняется, что вход на кинопоказы свободный. Полная афиша размещена на официальном сайте Сириуса.