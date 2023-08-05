В Сочи предупредили о сильной жаре до +37 градусов

Жителей и туристов Сочи предупредили о сильной жаре Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи предупредили о сильной жаре 5 и 6 августа. На выходных столбики термометров достигнут +37 градусов.

«В период 11-12 часов 5 августа, а также 6 августа на территории Сочи ожидается сильная жара – температура воздуха местами достигнет +36…+37°C», – сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Жителям и гостям не рекомендуют находиться в пик жары под открытым солнцем. При выходе на улице стоит выбирать светлую легкую одежду и головной убор.