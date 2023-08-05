Следователи проводят проверку после столкновения самолета с телетрапом в Сочи

Проводится проверка Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Следователи проводят проверку после столкновения самолета с телетрапом в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, все произошло 4 августа около 21:00 в воздушной гавани Сочи. Airbus A330 прибыл в аэропорт курорта из Нижнего Новгорода. Но при заруливании на стоянку лайнер авиакомпании Nordwind задел телетрап крылом и мотогондолой левого двигателя.

Самолет должен был вылететь в Новосибирск. Но из-за повреждения обшивки пассажиров отправили другим бортом. Они вылетели из Сочи в 6:54.

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия», – сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.