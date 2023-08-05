Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 12:12

Следователи проводят проверку после столкновения самолета с телетрапом в Сочи

Воздушное судно задело крылом телетрап на стоянке в аэропорту
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Проводится проверка Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Следователи проводят проверку после столкновения самолета с телетрапом в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, все произошло 4 августа около 21:00 в воздушной гавани Сочи. Airbus A330 прибыл в аэропорт курорта из Нижнего Новгорода. Но при заруливании на стоянку лайнер авиакомпании Nordwind задел телетрап крылом и мотогондолой левого двигателя.

Самолет должен был вылететь в Новосибирск. Но из-за повреждения обшивки пассажиров отправили другим бортом. Они вылетели из Сочи в 6:54.

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия», – сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.