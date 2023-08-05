В Краснодарском крае действуют 28 гостиничных сетей Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае действуют 28 гостиничных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае работают 117 сетевых отелей под 38 брендами. Отмечается, что семь крупных международным отельных сетей управляют 22 средствами размещения.

Кроме того, 95 отелями в регионе управляют крупные отечественные сет. Многие из них руководят отелями 4-5 звезд, ориентированных на семейный отдых и работающих по системе «Все включено».

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого, такие отели задают высокую планку в организации приема туристов и предлагают современные стандарты отельного бизнеса.

«Это приводит к необходимости совершенствовать систему работы с клиентами, организацию питания и оснащение номеров», – отметил Михаил Зарицкий.

Уточняется, что в ближайшее время в регион начнет работу международная сеть. В Анапе к 2027 году построят четырехзвездочный отель под итальянским брендом. Средство размещения будет рассчитано на 1,2 тыс. мест с бассейном, рестораном, СПА-комплексом и торговыми объектами.

В настоящее время среди отдыхающих в Краснодарском крае наиболее востребованы гостиницы категории 4-5 звезд. Места в них бронируют за 2-3 месяца до курортного сезона. В осенне-зимний период загрузка средств размещения в среднем составляет 70-80%.