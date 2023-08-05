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НовостиОбщество5 августа 2023 13:34

На Кубани 13-летний школьник за рулем Lada катался по станице

Подросток угнал машину сожителя мамы
Светлана ОВДЕЙ
13-летнего школьника нашли в станице Каневской Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

13-летнего школьника нашли в станице Каневской Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 13-летний школьник за рулем Lada катался по станице. Несовершеннолетнего водителя задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Ленинградской. Утром 5 августа подросток, никому не сказав, уехал на автомобиле сожителя мамы. После пропажи авто и сына женщина обратилась в полицию.

Тем временем школьник успел доехать в станицу Каневскую.

«В результате оперативных мероприятий сотрудники ДПС ОМВД России по Каневскому району обнаружили разыскиваемый автомобиль под управлением подростка в центре станицы Каневской», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На место вызвали следственно - оперативную группу и маму ребенка. Уточняется, что с мальчиком ничего не произошло.

«Проводится административное расследование. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.