Женщину госпитализировали Фото: кадр из видео

В Армавире водитель легковушки сбил бабушку с 8-летним внуком. ДТП произошло 5 августа в 10:30 на улице Мира.

Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как 48-летняя женщина и ребенок переходят дорогу в неположенном месте. В какой-то момент пешеходы выбегают прямо перед проезжающей легковушкой.

Водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны улицы Кирова в сторону улицы Халтурина, не успевает притормозить и сбивает их.

«В результате ДТП несовершеннолетий получил травмы в виде ссадин конечностей, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Женщину с травмами, в том числе переломами правой лопатки и плеча, госпитализировали.