На Кубани в лобовом ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Проводится проверка Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Славянском районе Кубани в лобовом ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла 5 августа около 13:10 на трассе «Краснодар-Темрюк» в районе хутора Коржевского.

Предварительно, 65-летний водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу. В этот момент иномарка столкнулась с КамАЗом.

«В результате водитель и трое пассажиров легковушки госпитализированы с травмами различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что при столкновении пострадали двое детей. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе в ночном ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей 2 и 5 лет. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.