Проводится проверка Фото из архива КП

Два гидроцикла столкнулись в море в Геленджике. ЧП произошло днем 5 августа между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта.

«Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика», – сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе транспортной прокуратуры.