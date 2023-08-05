В Краснодаре 7-летний школьник упал с третьего этажа заброшенного здания

Полиция организовала проверку Фото из архива КП

В Краснодаре 7-летний школьник упал с заброшенного здания. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Все произошло днем 5 августа на улице Восточно-Кругликовской. По информации городской ЕДДС, четверо детей играли в недостроенном здании. Но позже ребята не смогли самостоятельно спуститься с третьего этажа. Игры детей не закончились без происшествия.

«По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребенка закружилась голова и он сорвался вниз», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время ребенок находится в Детской краевой больнице с многочисленными травмами. Тем временем полиция организовала проверку по факту падения мальчика.