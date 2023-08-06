Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Центральном районе Сочи отремонтируют набережную. На нем поправят тротуарную плитку и ливневки. Также обрежут кустарники, деревья и приведут в надлежащий вид клумбы и аншлаги.

«Во время обновления будет решен и вопрос внешнего вида исторических объектов — его не должна портить электропроводка. Ее перепланируем, освободив фасады», - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что поэтапно будут освобождать спуски к морю. Где гладкий бетон, для безопасности туристов их покроют тротуарной плиткой.