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НовостиОбщество6 августа 2023 5:27

В Центральном районе Сочи отремонтируют набережную

На курорте освободят спуски к морю
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Центральном районе Сочи отремонтируют набережную. На нем поправят тротуарную плитку и ливневки. Также обрежут кустарники, деревья и приведут в надлежащий вид клумбы и аншлаги.

«Во время обновления будет решен и вопрос внешнего вида исторических объектов — его не должна портить электропроводка. Ее перепланируем, освободив фасады», - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что поэтапно будут освобождать спуски к морю. Где гладкий бетон, для безопасности туристов их покроют тротуарной плиткой.