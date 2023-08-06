Следователи завели уголовное дело после гибели водителя гидроцикла на Кубани

Следователи осмотрели место происшествия. Фото: Иван Макеев

В Краснодарском крае заведено уголовное дело после того, как погиб водитель гидроцикла. Мужчина управлял водным транспортом в акватории Черного моря. Между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика произошло столкновение двух гидроциклов.

«Следствием установлено, что 5 августа при движении в попутном направлении двух гидроциклов при несоблюдении дистанции и скоростного режима, произошло столкновение. В результате один 32-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, а второй 37-летний водитель гидроцикла госпитализирован с травмами различной тяжести», - сообщили в пресс-службе Краснодарского СО на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть человека». Следователями осмотрели места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Также предстоит выяснить, были ли у обоих мужчин права на управление гидроскутерами. Если же они отсутствовали, судовладельцам, сдавшим транспорт в аренду, придется заплатить штраф. Не исключено, что также их привлекут к уголовной ответственности.