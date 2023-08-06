В Краснодаре достраивают школу в поселке Российском. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поселке Российском под Краснодаром достраивают школу на 1500 мест. Новое учебное заведение появится на улице Тверской. Его откроют к 1 сентября.

«Работы находятся на финальной стадии. Строители завершают укладку фасадной плитки, отделку стен и монтаж подвесных потолков. Параллельно благоустраивают и озеленяют прилегающие территории», - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Уточняется, что в трехэтажном здании оборудовали учебные кабинеты, два актовых зала - на 804 места и 200 мест, два спортивных зала и столовую на 750 мест. Также возле школы оборудуют площадки для игр, отдыха и проведения мероприятий.