В Павловском районе провели скаковой день. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Павловском районе Кубани прошли соревнования по скачкам. На них приехали более 3 тысяч человек.

«В программу «Павловских скачек» вошли девять заездов. Скаковой день проведи ко Дню физкультурника», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется что в рамках фестиваля прошла открытая тренировка по стрельбе из лука, легкоатлетический кросс «Павловская миля»,«Матч всех звезд Павловской футбольной лиги», товарищеские встречи по боксу со спортсменами из других районов.