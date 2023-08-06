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НовостиСпорт6 августа 2023 8:54

На Кубани 6 августа отмечают День кубанского футбола

Первый в истории региона футбольный матч состоялся 111 лет назад между игроками Екатеринодара и Новороссийска
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани празднуют День кубанского футбола. Фото: t.me/vlasovkuban

На Кубани празднуют День кубанского футбола. Фото: t.me/vlasovkuban

В Краснодарском крае отмечают День кубанского футбола. В 1912 году 6 августа в Екатеринодаре прошел первый в истории футбольный матч. На поле встретились команды «Ахиллес» из Екатеринодара и «Олимпия» из Новороссийска.

«Сейчас, спустя более века, футбол является самым массовым и любимым видом спорта в Краснодарском крае. Им занимаются сотни тысяч жителей региона, развивается вся необходимая инфраструктура, создаются все условия благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева», - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Всекубанский турнир по футболу называют самым массовым детско-юношеским состязанием. Ежегодно в играх турнира участвуют не менее трехсот тысяч школьников.