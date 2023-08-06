В гараже сочинского отеля сгорел электрокар. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи сгорел гараж отеля с элитным электрокаром. Во время пожара эвакуация отдыхающих не потребовалась.

«О пожаре в селе Эстосадок на улице Эстонская стало известно в 10:58. В 11:08 к месту приехали первые специалисты, они установили, что произошло возгорание в ангаре», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что огонь удалось ликвидировать в течение 40 минут.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось 9 человека и 3 единицы техники.