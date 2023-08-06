Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани отремонтировали 10 основных подстанций юго-западного энергорайона. Они обеспечивают энергией более 300 тысяч человек и десятки социальных объектов в пригородах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов.

«Это повысит надежность электроснабжения потребителей в условиях роста нагрузок. Также даст возможность для присоединения новых абонентов», - сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Уточняется, что специалисты заменили оборудование, отремонтировали силовые трансформаторы, высоковольтные линии электропередачи. Привели в порядок 25 трансформаторных подстанций и расчистили более 17 гектаров просек вдоль линий электропередач.