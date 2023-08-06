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НовостиКарта Кубани6 августа 2023 10:03

В Геленджике на площади 500 квадратных метров горит сухая трава

На месте работают пожарные
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике загорелась сухая трава

В Геленджике загорелась сухая трава

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Геленджике загорелась сухая трава. ЧП случилось в лесом массиве в трех километрах от города.

«О пожаре стало известно в 11:20. В 11:30 к месту прибыли первые спасатели. Они установили, что угрозы распространения огня нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 12:40 удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров.

Всего к ликвидации возгорания привлечено 28 человек личного состава и 8 единицы техники.