В Геленджике на площади 500 квадратных метров горит сухая трава

В Геленджике загорелась сухая трава Фото: Иван МАКЕЕВ

В Геленджике загорелась сухая трава. ЧП случилось в лесом массиве в трех километрах от города.

«О пожаре стало известно в 11:20. В 11:30 к месту прибыли первые спасатели. Они установили, что угрозы распространения огня нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 12:40 удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров.

Всего к ликвидации возгорания привлечено 28 человек личного состава и 8 единицы техники.