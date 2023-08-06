На Кубани сухая и ветреная погода мешает потушить мощный пожар на элеваторе

Сухая и ветреная погода мешают огнеборцам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России несколько часов ликвидируют мощный пожар на складе элеватора. Возгорание произошло в Новопокровском районе. Огонь охватил площадь 2 тыс. кв.м.

«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанский. Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы 78 спасателей и 16 единиц техники. Силы направлены на предотвращение распространения огня на соседние здания.