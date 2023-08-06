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НовостиПроисшествия6 августа 2023 12:37

На Кубани сухая и ветреная погода мешает потушить мощный пожар на элеваторе

В Краснодарском крае на элеваторе горит склад с шелухой от семечек
Евгения ХАЛИКОВА
Сухая и ветреная погода мешают огнеборцам.

Сухая и ветреная погода мешают огнеборцам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России несколько часов ликвидируют мощный пожар на складе элеватора. Возгорание произошло в Новопокровском районе. Огонь охватил площадь 2 тыс. кв.м.

«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанский. Сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы 78 спасателей и 16 единиц техники. Силы направлены на предотвращение распространения огня на соседние здания.