В Адыгее начались казачьи военно-полевые сборы

Запланированы спортивные соревнования, состязания по борьбе и различным видам единоборств. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Трехречном Майкопского района стартовали казачьи военно-полевые сборы. Для участия в сборах в Адыгею приехали более 600 казаков. В течении двух дней они будут слушать лекции и тренироваться в мастерстве по ножевому бою, метанию гранаты и стрельбе.

«В сборах принимают участие почти 600 казаков. Это участники спецоперации, члены Союза казачьей молодежи Кубани и Адыгеи, инструкторы по спорту, казаки-наставники, представители воинских частей, оперативных служб. Всего в военно-полевых сборах Кубанского казачьего войска, которые завершатся в октябре этого года, будут задействованы более 9 тысяч человек», - рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Руководить подготовкой будут казаки-участники спецоперации. В рамках культурной программы запланированы творческие выступления и мастер-классы по фланкировке. Завершатся сборы 8 августа.