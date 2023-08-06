На пляже «Старая Кубань» чуть не утонула женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре спасатели достали из реки тонущую женщину. Несчастный случай чуть не произошел на пляже «Старая Кубань».

«Помощь спасателей потребовалась женщине, тонущей в реке. Благодаря слаженным действиям сотрудников Службы спасения женщина была спасена», - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что купаться в реках и озерах Краснодара категорически запрещено. Вода не соответствует санитарным требованиям. В реке Кубань сильное течение, опасные водовороты и ямы.