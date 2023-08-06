Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2023 13:22

В Краснодаре спасатели достали из реки тонущую женщину

На пляже «Старая Кубань» в Краснодаре чуть не утонула женщина
Мария ЧАЛАЯ
На пляже «Старая Кубань» чуть не утонула женщина.

На пляже «Старая Кубань» чуть не утонула женщина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре спасатели достали из реки тонущую женщину. Несчастный случай чуть не произошел на пляже «Старая Кубань».

«Помощь спасателей потребовалась женщине, тонущей в реке. Благодаря слаженным действиям сотрудников Службы спасения женщина была спасена», - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что купаться в реках и озерах Краснодара категорически запрещено. Вода не соответствует санитарным требованиям. В реке Кубань сильное течение, опасные водовороты и ямы.