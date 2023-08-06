Врачи краевого онкодиспансера проведут прием в Новопокровском районе

Онкологи краевого диспансера проведут прием в Новопокровском районе. Фото: t.me/minzdrav_kubani

В Новопокровском районе 7 августа будет работать онкопатруль. Специалисты краевого диспансера будут принимать жителей района в поликлинике ЦРБ. Пациентам необходимо будет заранее записаться в регистратуре.

«Уже 12 лет в нашем крае реализуется проект «Кубань против рака». Специалисты онкодиспансера № 1 выезжают в отдаленные районы и проводят осмотр местных жителей. В ходе профилактических приемов осмотрено около 3 тысяч мужчин и женщин, более чем у 200 из них обнаружены признаки злокачественных заболеваний», – рассказал главврач онкодиспансера № 1 Роман Мурашко.

Приемы проведут онкодерматолог, маммолог, онкопроктолог и врач УЗИ. Также до конца августа онкологи посетят Каневской, Белоглинский, Белореченский, Гулькевичский и Абинский районы.