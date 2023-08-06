В Краснодарском крае проведут неделю профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она состоится с 7 по 13 августа.

«В Краснодаре по адресу: улица Красная, 108, с 8 по 11 августа будет работать центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья». С 8 по 10 августа - комплекс «Диспансеризация» обследует жителей Новопокровского района», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что 9 августа в Краснодаре по адресу: улица Воровского, 182, заработает тематическая «Школа здоровья». 10 августа в Кущевском районе пройдет акция «Гастропоезд» и в Успенском районе «Кубань - край долгожителей».

Кроме того, 12 августа в Крыловском районе состоится «День здоровья», а в Выселковский район приедет мобильный комплекс Станции переливания крови.