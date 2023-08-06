В Сочи в пятый раз проведут фестиваль камерной и барочной музыки

В Сочи пройдет пятый фестиваль камерной и барочной музыки. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи 9 августа откроется фестиваль камерной и барочной музыки. В 2023 году он пройдет в юбилейный пятый раз.

«В этом году в рамках фестиваля запланированы четыре музыкальных вечера в атмосфере изысканности и красоты. Яркую программу наполнят звезды классической сцены – блистательные солисты Сочинской камерной филармонии и специальные гости. Юбилейный фестиваль пройдёт в рамках городской концепции «Сочи впечатлений» в самом роскошном месте Сочинского морвокзала — «Зале под чайкой», — рассказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.

Мультимедийное сопровождение позволит погрузиться зрителям окунуться в атмосферу и проникнуться переживаниями героев. Закроется фестиваль 12 августа программой «От барокко до современности. Лучшее».