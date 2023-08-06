Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 15:00

Жители Сочи направили в зону СВО партию гуманитарного груза

Всего с начала спецоперации из Сочи было направлено более 250 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в зону спецоперации направили очередную партию гуманитарного груза. Помощь в сборе 5 тонн продуктов длительного срока хранения оказали горожане, образовательные учреждения, депутатский корпус и меценаты. Работа идет по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского.

«По поручению главы города Алексея Копайгородского проводится масштабная гуманитарная миссия по сбору и доставке груза в зону проведения специальной военной операции. В этой работе принимают участие организации и предприятия курорта, общественные объединения, ТОСы, меценаты и неравнодушные горожане», – рассказала вице-мэр администрации курорта Галина Москалева.

Всего с начала спецоперации жители курорта собрали и отправили в зону спецоперации более 250 тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.