Жители Сочи направили в зону СВО партию гуманитарного груза

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в зону спецоперации направили очередную партию гуманитарного груза. Помощь в сборе 5 тонн продуктов длительного срока хранения оказали горожане, образовательные учреждения, депутатский корпус и меценаты. Работа идет по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского.

«По поручению главы города Алексея Копайгородского проводится масштабная гуманитарная миссия по сбору и доставке груза в зону проведения специальной военной операции. В этой работе принимают участие организации и предприятия курорта, общественные объединения, ТОСы, меценаты и неравнодушные горожане», – рассказала вице-мэр администрации курорта Галина Москалева.

Всего с начала спецоперации жители курорта собрали и отправили в зону спецоперации более 250 тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.