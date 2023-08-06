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НовостиПроисшествия6 августа 2023 18:49

Обстоятельства пожара с пострадавшим в Красной Поляне проверит прокуратура

В поселке Эстосадок 6 августа во время пожара пострадал сотрудник горнолыжного курорта
Евгения ХАЛИКОВА
Огонь возник в складском помещении.

Огонь возник в складском помещении.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку после пожара складских помещений в поселке Эстосадок. Пожар на территории курортного поселка возник 6 августа утром. Возгорание удалось ликвидировать за час, но в больницу попал сотрудник горнолыжного курорта.

«Пострадавший сотрудник предприятия был доставлен в городскую больницу №3, где ему оказали необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники. Причины возникновения установят эксперты.