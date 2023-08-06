Прокуратура Краснодара проводит проверку после падения ребенка на стройплощадке

Прокуратура проводит проверку после падения мальчика с третьего этажа заброшенного здания.

В Краснодаре после того, как со строящегося здания упал ребенок, пройдет прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, почему компания несовершеннолетних проникла на территорию стройплощадки и где была в это время охрана объекта.

«Предварительно установлено, что днем 5 августа семилетний ребенок в составе сверстников находился на третьем этаже недостроенного здания, расположенного на улице Восточно-Кругликовской. В процессе «прогулки» малолетний подошел к краю плиты и сорвался вниз, упав спиной на камни. Остальные дети не смогли спуститься и были эвакуированы силами МЧС», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ребенок с травмами был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как не тяжелое. Известно, что мальчик воспитывался в полной семье и не состоял на профилактических учетах. В ходе проверки будет установлен собственник объекта и правообладатель земельного участка. После чего будет принят весь спектр мер прокурорского реагирования.