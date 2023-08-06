На Кубани в автоаварии погибла 37-летняя женщина

Женщина скончалась до приезда врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае днем 6 августа на 75 км автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» в автоаварии погибла 37-летняя женщина-водитель.

«Женщина не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате она рождения погибла до прибытия медиков», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства автоаварии устанавливают следователи. После будет принято процессуальное решение.