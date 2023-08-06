В Темрюке в аварии погибли четыре человека и еще трое получили травмы

Авария случилась на трассе в Темрюкском районе.

В Темрюкском районе произошло массовое ДТП. Как сообщили в полиции, на трассе «Тамань-Веселовка» столкнулись четыре легковых автомобиля. В массовой аварии пострадали три человека и еще четверо погибли на месте от полученных травм.

«В двух автомобилях погибли водители и пассажиры – всего четыре человека. В двух других транспортных средствах еще трое пострадавших», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, водитель Chery Amulet допустил выезд на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с Toyota RAV4, Hyundai Elantra и Hyundai Solaris. В результате столкновения погибли водитель и пассажир китайского автомобиля, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Среди трех пострадавших шестнадцатилетняя девочка.